ANALYSE-FLASH: UBS senkt Gerresheimer auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro

14.10.25 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
27,50 EUR -1,38 EUR -4,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 29 Euro gesenkt. Es gebe schlicht zu viele Ungewissheiten, begründete Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Abstufung. Der Konzern habe den Ausblick abermals gesenkt, die Schuldenquote steige und es herrsche diesbezüglich Unklarheit über die genaue Ausgestaltung der neuen Kreditauflagen (Covernants) durch Banken./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
10:36Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:36Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

