Commerzbank Aktie
Marktkap. 35,81 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die erhöhten Ziele für den diesjährigen Nettozinsertrag seien bereits in ihren Schätzungen weitgehend berücksichtigt gewesen, aber auch die längerfristigen Aussichten erschienen nun besser, schrieb Anke Reingen am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Sie hob ihre Prognosen leicht an./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
34,56 €
|Abst. Kursziel*:
-18,98%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
34,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,70%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
