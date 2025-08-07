DAX 24.163 -0,1%ESt50 5.348 +0,3%Top 10 Crypto 16,25 +2,7%Dow 44.212 +0,6%Nas 21.438 +0,9%Bitcoin 100.226 -0,4%Euro 1,1660 -0,1%Öl 66,62 +0,3%Gold 3.395 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, Pinterest im Fokus
Top News
VINCI-Aktie: VINCI senkt Kosten für Cobra-Übernahme - Joint Venture mit ACS abgesagt VINCI-Aktie: VINCI senkt Kosten für Cobra-Übernahme - Joint Venture mit ACS abgesagt
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
34,44 EUR +1,27 EUR +3,83 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 35,81 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

RBC Capital Markets

Commerzbank Sector Perform

19:16 Uhr
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
34,44 EUR 1,27 EUR 3,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die erhöhten Ziele für den diesjährigen Nettozinsertrag seien bereits in ihren Schätzungen weitgehend berücksichtigt gewesen, aber auch die längerfristigen Aussichten erschienen nun besser, schrieb Anke Reingen am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Sie hob ihre Prognosen leicht an./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Commerzbank AG

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
34,56 €		 Abst. Kursziel*:
-18,98%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
34,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,70%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

19:16 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 Commerzbank Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Commerzbank Verkaufen DZ BANK
06.08.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net BP Aktie News: BP am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Freitagnachmittag steigen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für BP auf 400 Pence - 'Hold'
finanzen.net BP Aktie News: BP tendiert am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen
finanzen.net BP Aktie News: BP tendiert am Freitagvormittag südwärts
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- EnerCom, Inc./
PR Newswire EnerCom Announces Andrew Rapp, Senior Advisor in the U.S. Department of Energy, as Keynote Speaker on August 18th at EnerCom's 30th Anniversary Energy Investment Conference
Financial Times BP to cut 6,200 jobs as it launches second business review in 6 months
Benzinga BP Maintains Outlook, Hikes Dividend And Rolls Out $750 Million Share Buyback
RTE.ie BP profit beats expectations, raises dividend
Zacks Stay Ahead of the Game With BP (BP) Q2 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
reNEWS JERA and BP launch 13GW offshore wind JV
Financial Times BP to report on cost cuts as activist investor Elliott steps up pressure
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen