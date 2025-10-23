DAX24.153 ±0,0%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 +0,5%Nas22.838 +0,4%Bitcoin94.371 +1,8%Euro1,1609 -0,1%Öl65,72 +2,1%Gold4.143 +1,2%
DAX schwächelt -- Wall Street startet ruhig -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
LUS-DAX aktuell

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Plus

23.10.25 15:57 Uhr
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Plus | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,13 Prozent fester bei 24.142,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.029,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.207,00 Zählern.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23.538,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2025, stand der LUS-DAX bei 24.522,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2024, den Stand von 19.359,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 20,93 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.773,50 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,38 Prozent auf 98,08 EUR), Fresenius SE (+ 1,80 Prozent auf 49,15 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,27 Prozent auf 383,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,26 Prozent auf 1.772,50 EUR) und BASF (+ 0,97 Prozent auf 43,53 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-1,94 Prozent auf 33,55 EUR), Vonovia SE (-1,47 Prozent auf 27,53 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,14 Prozent auf 46,63 EUR), Brenntag SE (-1,14 Prozent auf 50,32 EUR) und Deutsche Telekom (-1,13 Prozent auf 29,69 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.154.286 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 279,970 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 6,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

