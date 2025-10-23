Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Kurs der Commerzbank

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 29,66 EUR.

Die Commerzbank-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 29,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 29,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 29,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 196.770 Commerzbank-Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 113,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,953 EUR. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 31,25 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

