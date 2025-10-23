DAX24.093 -0,2%Est505.646 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.172 +1,5%Euro1,1590 -0,2%Öl65,65 +2,0%Gold4.109 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Kühne+Nagel-Aktie tiefer: Sparprogramm nach schwierigem Quartal Kühne+Nagel-Aktie tiefer: Sparprogramm nach schwierigem Quartal
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt   Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Aktien Frankfurt: Dax schwächelt erneut - Wachstumsziel belastet SAP-Aktie

23.10.25 14:19 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax schwächelt erneut - Wachstumsziel belastet SAP-Aktie | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.103,2 PKT -48,0 PKT -0,20%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag die Verluste vom Vortag noch etwas ausgeweitet. Die Quartalsbilanz von SAP kam bei Anlegern nicht gut an, das drückte ein wenig auf die Stimmung. Der DAX gab am frühen Nachmittag um 0,2 Prozent auf 24.093 Zähler nach. Einen Rückfall unter die rund Marke von 24.000 Zählern konnte der Leitindex bislang vermeiden.

Wer­bung

"Erst Netflix, nun Tesla und SAP - keines der drei Unternehmen konnte den Markt und die Anleger mit seinen Zahlen überzeugen", schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Stattdessen seien die Kurse der drei Schwergewichte nach ihren Quartalsberichten gefallen. Die Befürchtung sei nun, "dass die Messlatte für diese Berichtsaison dann vielleicht doch etwas zu hoch liegen könnte".

Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne gab am Mittwoch um ein halbes Prozent auf 29.855 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,2 Prozent.

SAP-Aktien fielen nach anfänglichen Gewinnen um 0,8 Prozent. Die Walldorfer werden wegen der gegenwärtig zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei den Wachstumszielen für dieses Jahr. Mit TeamViewer und Nemetschek (Nemetschek SE) gaben zwei weitere deutsche Software-Aktien nach.

Wer­bung

Siemens Energy (Siemens Energy) setzten sich mit plus 1,6 Prozent an die Spitze des Dax. Hier griffen Anleger wieder zu, nachdem der Kurs zuletzt vom Rekordhoch um über 13 Prozent gefallen war.

Deutsche Telekom fielen um 0,9 Prozent, hier belasteten höher als erwartete Kapitalausgaben der US-Tochter T-Mobile. Anleger sorgten sich, dass dies die Ausschüttungen an die Aktionäre schmälern könnte.

RWE (RWE) zählten mit minus 1,3 Prozent zu den Verlierern im Dax. Die Bank Citigroup hat die Kaufempfehlung für die Aktien des Energiekonzerns gestrichen.

Wer­bung

Ein stark steigender Ölpreis belastete die Lufthansa-Aktien, die um 1,5 Prozent fielen. Der Ölpreis profitiert von den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen. Hinzu kam die Streichung der Kaufempfehlung durch die Citigroup für die Lufthansa-Aktien.

Unter den kleineren Titeln fielen ATOSS Software mit einer Kurs-Rally von 10 Prozent auf. Der Softwareanbieter rechnet nach dem dritten Quartal mit einer besseren Profitabilität im Gesamtjahr./bek/stk

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

14:32Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke
14:21Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  
14:19Aktien Frankfurt: Dax schwächelt erneut - Wachstumsziel belastet SAP-Aktie
13:37SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
13:30Die Illusion der Erinnerung: Wie sie Denkfehler im Trading vermeiden
13:30Die Illusion der Erinnerung: Wie sie Denkfehler im Trading vermeiden
13:30Die Illusion der Erinnerung: Wie sie Denkfehler im Trading vermeiden
13:30Die Illusion der Erinnerung: Wie sie Denkfehler im Trading vermeiden
mehr