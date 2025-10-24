DAX24.182 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.743 +1,1%Euro1,1610 -0,1%Öl66,05 +0,1%Gold4.064 -1,5%
DHL-Aktie verliert: DHL-CEO sieht wegen Zöllen beim US-Paketgeschäft keine früheren Niveaus

24.10.25 10:07 Uhr
DHL-Aktie tiefer:DHL schlägt Alarm - US-Zölle bremsen Paketgeschäft massiv - DHL-Aktie verliert | finanzen.net

DHL-CEO Tobias Meyer rechnet nicht mit einer Erholung des US-Paketversands auf frühere Niveaus, solange die nun höheren US-Importzölle auf derzeitigen Niveaus verharren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
39,04 EUR -0,11 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dies sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe in einem Interview. "Denn die Kosten für die Versender sind aufgrund der anfallenden Zölle und wegen des Aufwands, den wir haben, deutlich höher", sagte Meyer. Es sei auch nicht so, dass die US-Post die Verzollung übernimmt, wie dies im postalischen Verkehr sonst üblich ist. "Wir müssen bereits verzollte Sendungen übergeben", so Meyer.

DHL hatte den postalischen Versand bestimmter Waren in die USA wegen neuer US-Zollvorschriften am 23. August zunächst ausgesetzt, ihn am 25. September aber wieder aufgenommen. Seitdem müssen Geschäftskunden für Pakete, die über den Postweg in die USA transportiert werden, Zusatzkosten aufgrund der neuen US-Zollregelungen bezahlen. Die Paketpreise für Geschäftskunden selbst seien stabil geblieben. Nicht betroffen von der Neuregelung sind Warenversand über DHL Express oder DHL eCommerce sowie Geschenkpakete mit einem Warenwert unter 100 US-Dollar sowie Dokumente.

Die DHL-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,23 Prozent auf 39,07 Euro nach.

DOW JONES

