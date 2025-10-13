DAX 24.102 -1,2%ESt50 5.516 -0,9%MSCI World 4.275 -0,3%Top 10 Crypto 15,42 -3,4%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.494 -3,1%Euro 1,1554 -0,2%Öl 61,91 -2,3%Gold 4.129 +0,4%
WKN 555200
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Reedereien bestellten weiterhin reichlich neue Schiffe, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung der aktuellen Lage der europäischen Logistikunternehmen. Und dabei erscheine die Nachfrage nach Frachtraum eher träge. Die Frachtraten dürften schwach bleiben./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 17:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
38,67 €		 Abst. Kursziel*:
8,61%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
38,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,72%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

