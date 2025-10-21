DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 45,18 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Frachtraten entwickelten sich zur Zeit sowohl im Luft- und Seefrachtbereich weiterhin schwach, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Untergrenze scheine aber nahe zu sein, da die Container-Beförderer nahe der Gewinnschwelle arbeiteten./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / ET
Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,30 €
|Abst. Kursziel*:
52,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,02%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|19:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|01.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|19:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
