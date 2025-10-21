DAX 24.151 -0,7%ESt50 5.639 -0,8%MSCI World 4.307 -0,8%Top 10 Crypto 15,00 -3,2%Nas 22.561 -1,7%Bitcoin 92.899 -0,8%Euro 1,1617 +0,1%Öl 62,57 +1,5%Gold 4.057 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Tether: Wäre ein Investment von vor 3 Jahren lukrativ gewesen? Tether: Wäre ein Investment von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren verdient hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren verdient hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
39,21 EUR -0,34 EUR -0,86 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,18 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

Jefferies & Company Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

19:31 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
39,21 EUR -0,34 EUR -0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Frachtraten entwickelten sich zur Zeit sowohl im Luft- und Seefrachtbereich weiterhin schwach, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Untergrenze scheine aber nahe zu sein, da die Container-Beförderer nahe der Gewinnschwelle arbeiteten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,30 €		 Abst. Kursziel*:
52,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,02%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

19:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform Bernstein Research
13.10.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Sell UBS AG
01.10.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform Bernstein Research
22.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Kennzahlen im Überblick Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert Quartalsergebnisse Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsende
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Dienstagmittag Verluste
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) behauptet sich am Dienstagvormittag
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Katrin Suder, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Tobias Meyer, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Tobias Meyer, buy
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen