DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 42,66 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Symbol DPSTF

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

08:01 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
DHL Group (ex Deutsche Post)
37,41 EUR -0,28 EUR -0,74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 48,50 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnisrückgang um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Milliarden Euro. In einem saisonal ohnehin eher schwachen Quartal dürfte es in den Bereichen Express und DHL Global Forwarding, Freight recht mau laufen, heißt es in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 22:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,69 €		 Abst. Kursziel*:
26,03%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,97%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Deutsche Bank AG
11.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform Bernstein Research
29.08.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

