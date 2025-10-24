DAX24.223 +0,1%Est505.668 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Aktien Frankfurt: Stagnation vor Verbraucherpreisen in USA

24.10.25 11:49 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Leichte Kursgewinne im frühen Handel am deutschen Aktienmarkt sind gegen Mittag verpufft. Der DAX trat zuletzt mit 24.219 Punkten quasi auf der Stelle.

Damit hat die jüngste Handelsspanne weiter Bestand, sie reicht von etwa 24.000 bis 24.400 Zählern. Vor einer Woche war der Leitindex kurzzeitig aus diesem Band herausgefallen, belastet von Problemen bei zwei Regionalbanken in den USA. Die Bilanz dieser Börsenwoche nimmt sich mit einem Plus des Dax von 1,6 Prozent ansehnlich aus.

Gefahr droht den Börsen vor dem Wochenende möglicherweise von konjunktureller Seite. Am frühen Nachmittag werden die Verbraucherpreise in den USA im September veröffentlicht. "Anleger und Analysten rechnen damit, dass die Inflation wieder angestiegen ist und vor dem Komma sogar die 3 zurückkehrt", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Das werde die US-Notenbank zwar nicht von einer Zinssenkung in der kommenden Woche abhalten; ein starker Preisanstieg könne aber den weiteren Zinspfad beeinflussen.

Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne lag am Freitagmittag mit 30.022 Zählern leicht im Plus, ebenso der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

Der Aktienkurs von Infineon stieg um 0,8 Prozent. Die Papiere profitierten von überraschend starken Geschäftszahlen von Intel am Vorabend. Mit Aixtron (AIXTRON SE), Elmos (Elmos Semiconductor) Semiconductor und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) legten weitere Branchentitel zu.

Hensoldt (HENSOLDT) stiegen um knapp 3 Prozent. Am Vorabend hatte das Rüstungsunternehmen von steigenden Aufträgen berichtet. Auch Rheinmetall-Aktien legten zu.

Aktien von Siltronic gewannen an der Spitze des SDAX der kleineren Börsentitel 5 Prozent. Ein japanischer Wettbewerber hatte von einer starken Nachfrage nach Chip-Wafern im Halbleitermarkt gesprochen.

Papiere von Nordex verloren 2,5 Prozent. Die Investmentbank Oddo BHF hatte die Kaufempfehlungen für die Aktien des Windturbinenherstellers gestrichen./bek/mis

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

