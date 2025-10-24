DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,25 +0,4%Nas23.249 +1,3%Bitcoin94.921 +0,2%Euro1,1626 +0,1%Öl65,94 ±-0,0%Gold4.114 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 Intel 855681 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren
Chainlink: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte Chainlink: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wachstum oder Verlust?

SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

24.10.25 19:43 Uhr
SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht | finanzen.net

Bei einem frühen Einstieg in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0,0000 USD 0,0000 USD 0,11%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren war ein SHIBA INU 0,000028 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 35.714.285,71 SHIB im Depot. Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0,000010 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 360,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,93 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 17.10.2025 bei 0,000010 USD. Am 04.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000033 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com