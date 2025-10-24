SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wachstum oder Verlust?

Bei einem frühen Einstieg in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein SHIBA INU 0,000028 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 35.714.285,71 SHIB im Depot. Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0,000010 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 360,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,93 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 17.10.2025 bei 0,000010 USD. Am 04.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000033 USD.

Redaktion finanzen.net