Chainlink: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Gewinn oder Verlust?

Bei einem frühen Investment in Chainlink hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 3 Jahren notierte Chainlink bei 7,063 USD. Bei einem LINK-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,16 Chainlink. Da sich der Wert von Chainlink am 23.10.2025 auf 17,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 246,43 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 146,43 Prozent.

Am 04.11.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 10,24 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 15.12.2024 bei 29,48 USD.

Redaktion finanzen.net