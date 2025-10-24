Nokia-Aktie in Rot: JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 6,10 Euro
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 5,15 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.
Werte in diesem Artikel
Der Netzwerkausrüster Nokia komme sehr gut voran und verzeichne ein robustes Wachstum, angetrieben vom Bereich optische Netzwerke, schrieb Sandeep Deshpande am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Dies sorge für ein positives Umfeld für die Aktie vor dem Kapitalmarkttag der Finnen.
Die Nokia-Aktie verliert in Helsinki zeitweise 1,30 Prozent auf 5,18 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST
