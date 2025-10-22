DAX 24.101 -0,2%ESt50 5.656 +0,3%MSCI World 4.322 +0,0%Top 10 Crypto 14,94 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.534 +1,9%Euro 1,1588 -0,2%Öl 65,96 +2,5%Gold 4.111 +0,4%
Nokia Aktie

Nokia Aktien-Sparplan
5,11 EUR +0,31 EUR +6,51 %
STU
4,75 CHF +0,31 CHF +7,02 %
BRX
Marktkap. 26,62 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

13:16 Uhr
Nokia Overweight
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,11 EUR 0,31 EUR 6,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,15 Euro belassen. Sandeep Deshpande attestierte dem Netzwerkausrüster am Donnerstag eine starke Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Geglänzt habe der Bereich optische Netzwerke. Die beibehaltenen Jahresziele bedeuteten Zuversicht für die Aufträge./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,15 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,14 €		 Abst. Kursziel*:
0,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,82%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

