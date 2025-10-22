JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

13:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,15 Euro belassen. Sandeep Deshpande attestierte dem Netzwerkausrüster am Donnerstag eine starke Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Geglänzt habe der Bereich optische Netzwerke. Die beibehaltenen Jahresziele bedeuteten Zuversicht für die Aufträge./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:36 / BST

