Nokia Aktie
Marktkap. 26,62 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,15 Euro belassen. Sandeep Deshpande attestierte dem Netzwerkausrüster am Donnerstag eine starke Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Geglänzt habe der Bereich optische Netzwerke. Die beibehaltenen Jahresziele bedeuteten Zuversicht für die Aufträge./rob/ajx/mis
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
5,15 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,14 €
|Abst. Kursziel*:
0,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,82%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|12:41
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|12:41
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research