Nokia meldet starken Anstieg der Nachfrage durch KI- und Cloud-Kunden
Werte in diesem Artikel
Von Dominic Chopping
DOW JONES--Nokia sieht sich nun auf Kurs, etwa die Mitte der Zielspanne beim Jahresausblick zu erreichen. Dies teilte der finnische Telekommunikationsausrüster mit, der ebenfalls einen starken Anstieg der Umsätze bei Netzwerkinfrastrukturausrüstung von Kunden aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Rechenzentren in Nordamerika im dritten Quartal berichtete.
Nokia verlagert seinen strategischen Fokus zunehmend auf Netzwerkinfrastruktur, das Unternehmen sieht durch Rechenzentren und KI-Investitionen neue Wachstumschancen.
Rund 6 Prozent des Konzernumsatzes im Quartal stammten laut Mitteilung von KI- und Cloud-Kunden. Der Umsatz mit Netzwerkinfrastrukturen stieg im Jahresvergleich um 28 Prozent.
Nokia hob die Prognose für das Gesamtjahr aufgrund einer geänderten Darstellung seiner Venture-Fonds-Investitionen leicht an und erwartet nun einen vergleichbaren operativen Gewinn zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro statt bisher zwischen 1,6 und 2,1 Milliarden Euro.
Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Rückgang des den Aktionären zurechenbaren vergleichbaren Konzerngewinns um 8,2 Prozent auf 323 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 4,83 Milliarden Euro, während der vergleichbare operative Gewinn auf 435 Millionen Euro sank.
Die von Factset befragten Analysten hatten mit weniger gerechnet - mit einem vergleichbaren Nettogewinn von 269 Millionen Euro bei einem Umsatz von 4,64 Milliarden Euro.
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2025 02:47 ET (06:47 GMT)
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.07.2025
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.2025
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
