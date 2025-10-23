DAX24.113 -0,2%Est505.650 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1592 -0,2%Öl64,70 +0,5%Gold4.102 +0,2%
Nokia meldet starken Anstieg der Nachfrage durch KI- und Cloud-Kunden

23.10.25 08:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,30 EUR 0,61 EUR 13,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Nokia sieht sich nun auf Kurs, etwa die Mitte der Zielspanne beim Jahresausblick zu erreichen. Dies teilte der finnische Telekommunikationsausrüster mit, der ebenfalls einen starken Anstieg der Umsätze bei Netzwerkinfrastrukturausrüstung von Kunden aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Rechenzentren in Nordamerika im dritten Quartal berichtete.

Nokia verlagert seinen strategischen Fokus zunehmend auf Netzwerkinfrastruktur, das Unternehmen sieht durch Rechenzentren und KI-Investitionen neue Wachstumschancen.

Rund 6 Prozent des Konzernumsatzes im Quartal stammten laut Mitteilung von KI- und Cloud-Kunden. Der Umsatz mit Netzwerkinfrastrukturen stieg im Jahresvergleich um 28 Prozent.

Nokia hob die Prognose für das Gesamtjahr aufgrund einer geänderten Darstellung seiner Venture-Fonds-Investitionen leicht an und erwartet nun einen vergleichbaren operativen Gewinn zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro statt bisher zwischen 1,6 und 2,1 Milliarden Euro.

Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Rückgang des den Aktionären zurechenbaren vergleichbaren Konzerngewinns um 8,2 Prozent auf 323 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 4,83 Milliarden Euro, während der vergleichbare operative Gewinn auf 435 Millionen Euro sank.

Die von Factset befragten Analysten hatten mit weniger gerechnet - mit einem vergleichbaren Nettogewinn von 269 Millionen Euro bei einem Umsatz von 4,64 Milliarden Euro.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 02:47 ET (06:47 GMT)

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
29.07.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Nokia NeutralUBS AG
24.07.2025Nokia Market-PerformBernstein Research
23.07.2025Nokia Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
25.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
03.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
24.04.2025Nokia UnderweightBarclays Capital

