DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros. im Fokus
ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Auto1 mit 'Buy' - Ziel 34 Euro

08.12.25 11:04 Uhr
AUTO1
24,88 EUR 0,84 EUR 3,49%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von AUTO1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu AUTO1

Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
09:51AUTO1 BuyJefferies & Company Inc.
03.12.2025AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025AUTO1 OverweightBarclays Capital
13.11.2025AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
