VDA erwartet nur mäßige Markterholung auf deutschem Automarkt

08.12.25 11:49 Uhr

DOW JONES--Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet kommendes Jahr nur wegen deutlich besserer Verkäufe von Elektroautos mit einer leichten Markterholung auf dem deutschen Automarkt. Die Neuzulassungen dürften laut Mitteilung des Verbandes 2026 moderat um 2 Prozent auf 2,90 Millionen Autos steigen. Das wäre dann aber weiterhin rund ein Fünftel weniger als im Vorkrisenjahr 2019. Grund sei unter anderem die gesamtwirtschaftliche Schwäche.

Für Elektro-Pkw rechnet der VDA 2026 mit knapp 1 Million Neuzulassungen in Deutschland, was einem Zuwachs von 17 Prozent gegenüber 2025 entsprechen würde. Die geplante neue Förderung der Bundesregierung sollte zügig umgesetzt werden, damit die Nachfrage spürbar anziehe. Die Neuzulassungen für vollelektrische Fahrzeuge (BEV) soll 2026 der Schätzung des VDA zufolge um 30 Prozent auf 693.000 Einheiten zulegen. Plug-in-Hybride (PHEV) dürften hingegen nach einem starken Anstieg im Jahr 2025 um 5 Prozent auf 286.000 Fahrzeuge zurückgehen.

Ein ähnliches Bild dürfte sich dem Verband zufolge 2026 auf den internationalen Pkw-Märkte ergeben. Europa (EU, EFTA, UK) dürfte um 2 Prozent auf 13,4 Millionen Fahrzeuge wachsen, China um 1 Prozent auf 24,5 Millionen Einheiten.

"Während Europa im Vorkrisenvergleich weiter auf historisch niedrigem Niveau festhängt, fährt China trotz schwierigen Marktumfelds ein neues Rekordhoch ein", wird VDA-Präsidentin Hildegard Müller in der Mitteilung zitiert. In den USA rechnet der Verband mit einem Minus von 4 Prozent auf 16 Millionen Fahrzeuge.

Für die Pkw-Inlandsproduktion erwartet der VDA im Jahr 2026 einen leichten Rückgang um 1 Prozent auf 4,11 Millionen Einheiten. Die Auslandsproduktion deutscher Konzernmarken dürfte hingegen um ein Prozent auf 9,2 Millionen Fahrzeuge steigen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 05:50 ET (10:50 GMT)