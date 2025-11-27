AUTO1-Aktie büßt ein: Belastung durch schwache Aramis-Zahlen
Aktien von AUTO1 sind am Donnerstagmorgen als schwächster Wert im MDAX zeitweise um mehr als 3,5 Prozent gefallen.
Werte in diesem Artikel
Zuletzt lag das Minus via XETRA noch bei 1,35 Prozent auf 23,40 Euro. Im Verlauf dämmten die Papiere des Autohändlers AUTO1 ihre Kursverluste aber deutlich ein. Belastend war zunächst ein Kursrutsch der Branchenkollegen von Aramis in Frankreich um bis zu 14,5 Prozent auf das tiefste Niveau seit August 2024.
Das vor allem in Frankreich aktive Unternehmen hatte Geschäftszahlen vorgelegt und die Erwartungen an 2026 etwas gebremst. Das Wachstumstempo werde nicht ganz so schnell sein, wie bislang erhofft, hieß es im Ausblick. Neben dem aktuellen Wirtschaftsumfeld belastet Aramis aber gerade auch die politische Situation in Frankreich.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Datum
Rating
Analyst
17.11.2025
AUTO1 Overweight
Barclays Capital
13.11.2025
AUTO1 Buy
Deutsche Bank AG
07.11.2025
AUTO1 Buy
Goldman Sachs Group Inc.
06.11.2025
AUTO1 Buy
UBS AG
06.11.2025
AUTO1 Buy
Deutsche Bank AG
