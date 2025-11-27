DAX23.778 +0,2%Est505.650 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +0,7%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.155 +1,4%Euro1,1578 -0,2%Öl63,05 ±-0,0%Gold4.154 -0,2%
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- Asiens Börsen legen mehrheitlich zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally? Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally?
SoundHound AI: Nach der Korrektur eine Chance für spekulative Anleger? SoundHound AI: Nach der Korrektur eine Chance für spekulative Anleger?
Kursdämpfer

AUTO1-Aktie büßt ein: Belastung durch schwache Aramis-Zahlen

27.11.25 10:00 Uhr
Schwache Zahlen von Aramis drücken AUTO1-Aktie | finanzen.net

Aktien von AUTO1 sind am Donnerstagmorgen als schwächster Wert im MDAX zeitweise um mehr als 3,5 Prozent gefallen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramis Group
5,49 EUR -0,29 EUR -5,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AUTO1
23,36 EUR -0,52 EUR -2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt lag das Minus via XETRA noch bei 1,35 Prozent auf 23,40 Euro. Im Verlauf dämmten die Papiere des Autohändlers AUTO1 ihre Kursverluste aber deutlich ein. Belastend war zunächst ein Kursrutsch der Branchenkollegen von Aramis in Frankreich um bis zu 14,5 Prozent auf das tiefste Niveau seit August 2024.

Das vor allem in Frankreich aktive Unternehmen hatte Geschäftszahlen vorgelegt und die Erwartungen an 2026 etwas gebremst. Das Wachstumstempo werde nicht ganz so schnell sein, wie bislang erhofft, hieß es im Ausblick. Neben dem aktuellen Wirtschaftsumfeld belastet Aramis aber gerade auch die politische Situation in Frankreich.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUTO1

DatumMeistgelesen
Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
17.11.2025AUTO1 OverweightBarclays Capital
13.11.2025AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025AUTO1 BuyUBS AG
06.11.2025AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
