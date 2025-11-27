TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. November (vorläufige Fassung)
===
*** 00:30 JP/Industrieproduktion November
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio November
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober
Importpreise
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,6% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/-1,0% gg Vj
08:00 DE/Erwerbstätigkeit Oktober
08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q
08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 3Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj
*** 09:00 CH/BIP 3Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November
HVPI
PROGNOSE: +3,2% gg Vj
zuvor: +3,2% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +7.500 gg Vm
zuvor: -1.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern November
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg November
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen November
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November
*** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung
des Bayerischen Bankenverbands
*** 11:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Oktober
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November
PROGNOSE: k.A:
zuvor: -0,3% gg Vm/+1,2%gg Vj
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
*** 14:30 CA/BIP 3Q
*** - FR/Vivendi SE, Urteil zur Aufspaltung
- EU/Länderratings, Deutschland (Morningstar) und Frankreich (S&P)
- US/US-Börsen- und -anleihehandel verkürzt
Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 28. November wirksam:
S&P-500
- Aufnahme: Sandisk
- Entnahme: Interpublic Group of Companies
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2025 09:15 ET (14:15 GMT)