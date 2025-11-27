DAX23.796 +0,3%Est505.659 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -0,6%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.253 +0,3%Euro1,1595 ±-0,0%Öl63,20 +0,2%Gold4.155 -0,2%
TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. November (vorläufige Fassung)

27.11.25 15:15 Uhr

===

*** 00:30 JP/Industrieproduktion November

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio November

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,6% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/-1,0% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Oktober

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q

08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 3Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj

*** 09:00 CH/BIP 3Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November

HVPI

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,2% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +7.500 gg Vm

zuvor: -1.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern November

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg November

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen November

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November

*** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung

des Bayerischen Bankenverbands

*** 11:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Oktober

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: k.A:

zuvor: -0,3% gg Vm/+1,2%gg Vj

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 14:30 CA/BIP 3Q

*** - FR/Vivendi SE, Urteil zur Aufspaltung

- EU/Länderratings, Deutschland (Morningstar) und Frankreich (S&P)

- US/US-Börsen- und -anleihehandel verkürzt

Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 28. November wirksam:

S&P-500

- Aufnahme: Sandisk

- Entnahme: Interpublic Group of Companies

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 09:15 ET (14:15 GMT)