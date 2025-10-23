Nokia Aktie
Marktkap. 26,19 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 5,15 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Netzwerkausrüster komme sehr gut voran und verzeichne ein robustes Wachstum, angetrieben vom Bereich optische Netzwerke, schrieb Sandeep Deshpande am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Dies sorge für ein positives Umfeld für die Aktie vor dem Kapitalmarkttag der Finnen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images
Zusammenfassung: Nokia Overweight
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,22 €
|Abst. Kursziel*:
16,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,15%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|08:01
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
