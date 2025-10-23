DAX 24.211 +0,0%ESt50 5.666 +0,0%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,15 -0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.750 +1,1%Euro 1,1616 +0,0%Öl 66,04 +0,1%Gold 4.058 -1,7%
Nokia Aktie

5,25 EUR -0,01 EUR -0,27 %
STU
4,85 CHF +0,01 CHF +0,27 %
BRX
Marktkap. 26,19 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

08:01 Uhr
Nokia Overweight
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,25 EUR -0,01 EUR -0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 5,15 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Netzwerkausrüster komme sehr gut voran und verzeichne ein robustes Wachstum, angetrieben vom Bereich optische Netzwerke, schrieb Sandeep Deshpande am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Dies sorge für ein positives Umfeld für die Aktie vor dem Kapitalmarkttag der Finnen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,22 €		 Abst. Kursziel*:
16,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,15%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

08:01 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Nokia Neutral UBS AG
13.10.25 Nokia Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

