Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,92 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,92 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 30,14 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 29,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.039.988 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 38,40 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 22,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 115,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,953 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,25 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 06.08.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Commerzbank die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Commerzbank-Aktie mit Sell

Aktien von Commerzbank, Deutscher Bank & Co. tiefrot: US-Bankenängste belasten auch in Europa

Commerzbank-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Hold