ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hermes auf 2250 Euro - 'Hold'

22.10.25 19:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hermès (Hermes International)
2.218,00 EUR -39,00 EUR -1,73%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2300 auf 2250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb James Grzinic am Mittwoch nach genauerem Blick auf den Quartalsbericht. Obwohl die Anlegersorgen wegen rückläufiger Marktanteilsgewinne die Aktie in den vergangenen Wochen stark belastet hätten, scheine Hermes zuversichtlich, im Schlussquartal eine positivere Entwicklung zu erzielen, da sich bei einigen der makroökonomischen Belastungsfaktoren in China offenbar eine Entspannung andeute./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

Analysen zu Hermès (Hermes International)

DatumRatingAnalyst
14:51Hermès (Hermes International) HoldJefferies & Company Inc.
12:26Hermès (Hermes International) BuyDeutsche Bank AG
12:01Hermès (Hermes International) NeutralUBS AG
10:21Hermès (Hermes International) OutperformRBC Capital Markets
10:21Hermès (Hermes International) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:26Hermès (Hermes International) BuyDeutsche Bank AG
10:21Hermès (Hermes International) OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Hermès (Hermes International) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025Hermès (Hermes International) BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Hermès (Hermes International) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14:51Hermès (Hermes International) HoldJefferies & Company Inc.
12:01Hermès (Hermes International) NeutralUBS AG
10:21Hermès (Hermes International) HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Hermès (Hermes International) NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Hermès (Hermes International) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17.04.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
27.03.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
18.02.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
12.10.2023Hermès (Hermes International) SellGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2023Hermès (Hermes International) SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hermès (Hermes International) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen