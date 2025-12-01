DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.376 +0,0%Top 10 Crypto 11,58 +0,9%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.087 +1,0%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,25 -0,1%Gold 4.213 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
Top News
BVB-Aktie: Matthäus würde Schlotterbeck zum Verbleib bei Borussia Dortmund raten BVB-Aktie: Matthäus würde Schlotterbeck zum Verbleib bei Borussia Dortmund raten
Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt? Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hermès (Hermes International) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2.137,00 EUR -8,00 EUR -0,37 %
STU
1.958,82 CHF +1,71 CHF +0,09 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 220,16 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886670

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000052292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HESAF

RBC Capital Markets

Hermès (Hermes International) Outperform

08:01 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
2.137,00 EUR -8,00 EUR -0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Hermes kappte er seine Ergebnisprognosen bis 2027 um bis zu zwei Prozent. Er sieht sich nun vier Prozent unter dem Konsens./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
2.300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
2.128,00 €		 Abst. Kursziel*:
8,08%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
2.137,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,63%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.412,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:01 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
04.11.25 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Hermès (Hermes International)-Aktie
wikifolio Wochenschwerpunkt - Schaufelverkäufer der Konsumfestspiele
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 5 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Hermes auf 'Equal Weight' - Ziel 2310 Euro
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren eingefahren
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
GlobeNewswire Hermès International: Availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 28th February 2025
GlobeNewswire Hermès International: Release on compensation of Executive Chairmen as of 19 February 2025
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st January 2025
GlobeNewswire Hermès International: 2024 Full-Year Results
RSS Feed
Hermès (Hermes International) zu myNews hinzufügen