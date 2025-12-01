Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 220,16 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Hermes kappte er seine Ergebnisprognosen bis 2027 um bis zu zwei Prozent. Er sieht sich nun vier Prozent unter dem Konsens./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
2.300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
2.128,00 €
|Abst. Kursziel*:
8,08%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
2.137,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,63%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.412,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:01
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
