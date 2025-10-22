DAX 24.151 -0,7%ESt50 5.639 -0,8%MSCI World 4.320 -0,1%Top 10 Crypto 15,13 +1,4%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 93.882 +1,2%Euro 1,1601 -0,1%Öl 65,01 +1,0%Gold 4.122 +0,7%
Hermès (Hermes International) Aktie

2.173,00 EUR -27,00 EUR -1,23 %
STU
1.989,51 CHF +18,38 CHF +0,93 %
BRX
Marktkap. 235,88 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hermès (Hermes International) Buy

08:01 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Hermès (Hermes International)
2.173,00 EUR -27,00 EUR -1,23%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die Robustheit von "absolutem Luxus" unterstrichen, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zum Geschäft der Franzosen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2.219,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2.173,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.453,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

22.10.25 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
22.10.25 Hermès (Hermes International) Hold Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
22.10.25 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

