Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 235,88 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die Robustheit von "absolutem Luxus" unterstrichen, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zum Geschäft der Franzosen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
2.600,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2.219,00 €
|Abst. Kursziel*:
17,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2.173,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.453,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.