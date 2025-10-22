Hermès-Aktie klar im Minus: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
Wechselkurseffekte haben das Wachstum des französischen Luxuskonzern Hermès im dritten Quartal ausgebremst.
Werte in diesem Artikel
Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 4,8 Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro, teilte der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Bags am Mittwoch mit. Bereinigt um Währungsschwankungen fiel das Wachstum mit 10 Prozent deutlich stärker aus und auch etwas besser, als von Analysten erwartet. Auch in der für längere Zeit gebeutelten Region Asien-Pazifik konnte Hermès zulegen.
Finanzvorstand Eric du Halgouet teilte weiterhin mit, dass sich die bestehenden Trends in den ersten Wochen des laufenden, vierten Quartals fortgesetzt hätten. Er bestätigte zudem die mittelfristige Prognose.
Hermès-Papiere fallen an der EURONEXT Paris am Mittwoch zwischenzeitlich um 4,67 Prozent zurück auf 2.146,00 Euro.
/lew/jha/
PARIS (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hermès (Hermes International)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hermès (Hermes International)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Hermès (Hermes International) News
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.2025
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.2025
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|30.09.2025
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Hermès (Hermes International) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.04.2025
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.2025
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.2025
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.2023
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2023
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hermès (Hermes International) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen