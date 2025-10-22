Prognose bestätigt

Wechselkurseffekte haben das Wachstum des französischen Luxuskonzern Hermès im dritten Quartal ausgebremst.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 4,8 Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro, teilte der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Bags am Mittwoch mit. Bereinigt um Währungsschwankungen fiel das Wachstum mit 10 Prozent deutlich stärker aus und auch etwas besser, als von Analysten erwartet. Auch in der für längere Zeit gebeutelten Region Asien-Pazifik konnte Hermès zulegen.

Wer­bung Wer­bung

Finanzvorstand Eric du Halgouet teilte weiterhin mit, dass sich die bestehenden Trends in den ersten Wochen des laufenden, vierten Quartals fortgesetzt hätten. Er bestätigte zudem die mittelfristige Prognose.

Hermès-Papiere fallen an der EURONEXT Paris am Mittwoch zwischenzeitlich um 4,67 Prozent zurück auf 2.146,00 Euro.

/lew/jha/

PARIS (dpa-AFX)