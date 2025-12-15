Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 225,61 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstumstempo des Luxusgüterkonzerns im vierten Quartal dürfte gegenüber dem dritten Jahresviertel etwas nachgelassen haben, schrieb Carole Madjo am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Zur Begründung führte sie höhere Vergleichshürden an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 06:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.310,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
2.163,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,80%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
2.124,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.412,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|15:16
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|15:16
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:16
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital