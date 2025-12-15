DAX 24.056 -0,1%ESt50 5.703 -0,3%MSCI World 4.375 -0,4%Top 10 Crypto 11,65 +1,8%Nas 22.912 -0,9%Bitcoin 76.012 +1,7%Euro 1,1756 +0,1%Öl 59,71 +1,5%Gold 4.334 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt leicht zurück Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt leicht zurück
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hermès (Hermes International) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2.124,00 EUR -39,00 EUR -1,80 %
STU
2.022,23 CHF +20,35 CHF +1,02 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 225,61 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886670

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000052292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HESAF

Barclays Capital

Hermès (Hermes International) Equal Weight

15:16 Uhr
Hermès (Hermes International) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
2.124,00 EUR -39,00 EUR -1,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstumstempo des Luxusgüterkonzerns im vierten Quartal dürfte gegenüber dem dritten Jahresviertel etwas nachgelassen haben, schrieb Carole Madjo am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Zur Begründung führte sie höhere Vergleichshürden an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 06:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.310,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
2.163,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,80%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
2.124,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.412,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

15:16 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Hermès (Hermes International)-Aktie
wikifolio Wochenschwerpunkt - Schaufelverkäufer der Konsumfestspiele
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 5 Jahren verdient
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
GlobeNewswire Hermès International: Availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 28th February 2025
GlobeNewswire Hermès International: Release on compensation of Executive Chairmen as of 19 February 2025
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st January 2025
GlobeNewswire Hermès International: 2024 Full-Year Results
RSS Feed
Hermès (Hermes International) zu myNews hinzufügen