Barclays Capital

Hermès (Hermes International) Equal Weight

15:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstumstempo des Luxusgüterkonzerns im vierten Quartal dürfte gegenüber dem dritten Jahresviertel etwas nachgelassen haben, schrieb Carole Madjo am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Zur Begründung führte sie höhere Vergleichshürden an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 06:15 / GMT

