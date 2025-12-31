Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 220,58 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2260 Euro belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Von Richemont erwartet sie gute Resultate, wichtig für die Sektorstimmung würden aber vor allem die Zahlen von LVMH, die auch positiv ausfallen sollten./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.260,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.103,00 €
|Abst. Kursziel*:
7,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.099,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,67%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.407,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|12:16
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
