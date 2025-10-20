Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 232,53 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hermes von 2450 auf 2600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe solide Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders erfreulich sei die Wachstumsdynamik im hochmargigen Hauptsegment Leder- und Sattlerwaren, auch wenn die Erwartungen hier verfehlt worden seien./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
2.202,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
2.183,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.453,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
