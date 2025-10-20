DAX 24.151 -0,7%ESt50 5.639 -0,8%MSCI World 4.305 -0,8%Top 10 Crypto 15,00 -3,2%Nas 22.538 -1,8%Bitcoin 92.899 -0,8%Euro 1,1618 +0,1%Öl 62,55 +1,4%Gold 4.059 -1,6%
Hermès (Hermes International) Aktie

Marktkap. 232,53 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hermes von 2450 auf 2600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe solide Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders erfreulich sei die Wachstumsdynamik im hochmargigen Hauptsegment Leder- und Sattlerwaren, auch wenn die Erwartungen hier verfehlt worden seien./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2.202,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
2.183,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.453,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

14:51 Hermès (Hermes International) Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
12:01 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
10:21 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
10:21 Hermès (Hermes International) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

dpa-afx Prognose bestätigt Hermès-Aktie klar im Minus: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten Hermès-Aktie klar im Minus: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hermes auf 2250 Euro - 'Hold'
TraderFox Hermès-Aktie: Ein Investment-Juwel trotz kurzfristiger Delle
dpa-afx ROUNDUP: Hermes wächst unerwartet stark - Aktie wegen Lederwaren unter Druck
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hermes schwächeln nach Zahlen
Dow Jones Luxusmodekonzern Hermes erfreut sich guter Nachfrage - Ausblick bestätigt
finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Luxussektor feiert Comeback: LVMH entfacht Rebound-Kursrallye – Wie Hermès, Kering und Co. von kreativer Renaissance profitieren!
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren abgeworfen
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
GlobeNewswire Hermès International: Availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 28th February 2025
GlobeNewswire Hermès International: Release on compensation of Executive Chairmen as of 19 February 2025
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st January 2025
GlobeNewswire Hermès International: 2024 Full-Year Results
