ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Hermes auf 'Equal Weight' - Ziel 2310 Euro
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2510 auf 2310 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend zwar etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Bei Hermes sieht sie allerdings vergleichsweise wenig Kurstreiber und setzt eher neu auf Moncler. Bei Hermes dürfte sich die Umsatz-Outperformance 2026 etwas verringern./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.2025
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|23.10.2025
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.2025
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
