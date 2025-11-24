DAX 23.777 +0,2%ESt50 5.649 -0,1%MSCI World 4.373 +0,0%Top 10 Crypto 12,43 +0,5%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.975 +1,2%Euro 1,1582 -0,1%Öl 63,10 +0,1%Gold 4.151 -0,3%
Hermès (Hermes International) Aktie

Marktkap. 222,88 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2310 auf 2260 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Zudem rät sie bei EssilorLuxottica nun zum Kauf. Dagegen stufte sie Prada ab./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.260,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.136,00 €		 Abst. Kursziel*:
5,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.130,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,10%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.426,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

09:26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
04.11.25 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
23.10.25 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
23.10.25 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.25 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

