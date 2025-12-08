DAX 24.186 -0,5%ESt50 5.721 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 12,00 +2,8%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.450 +1,7%Euro 1,1728 -0,1%Öl 61,40 +0,3%Gold 4.344 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BASF BASF11 RENK RENK73 SAP 716460 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus
Top News
Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hermès (Hermes International) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2.155,00 EUR +23,00 EUR +1,08 %
STU
2.008,02 CHF +14,98 CHF +0,75 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 223,72 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886670

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000052292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HESAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hermès (Hermes International) Buy

08:11 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
2.155,00 EUR 23,00 EUR 1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Timing und Ausmaß des nächsten Aufschwungs der Luxusbranche seien Kern aktueller Debatten, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Aus seiner Sicht sei vor allem Letzteres entscheidend. Seine pessimistische Einschätzung, dass das Wachstum im nächsten Zyklus im historischen Vergleich eher moderat ausfallen dürfte, stoße aber auf wenig Gegenliebe. Überraschend wenig werde zuletzt über LVMH gesprochen. Im Fokus des Interesses stünden Richemont, Kering und Hermes./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 16:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2.134,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2.155,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,65%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.412,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:11 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Hermès (Hermes International)-Aktie
wikifolio Wochenschwerpunkt - Schaufelverkäufer der Konsumfestspiele
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 5 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Hermes auf 'Equal Weight' - Ziel 2310 Euro
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
GlobeNewswire Hermès International: Availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 28th February 2025
GlobeNewswire Hermès International: Release on compensation of Executive Chairmen as of 19 February 2025
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st January 2025
GlobeNewswire Hermès International: 2024 Full-Year Results
RSS Feed
Hermès (Hermes International) zu myNews hinzufügen