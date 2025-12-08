Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 223,72 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Timing und Ausmaß des nächsten Aufschwungs der Luxusbranche seien Kern aktueller Debatten, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Aus seiner Sicht sei vor allem Letzteres entscheidend. Seine pessimistische Einschätzung, dass das Wachstum im nächsten Zyklus im historischen Vergleich eher moderat ausfallen dürfte, stoße aber auf wenig Gegenliebe. Überraschend wenig werde zuletzt über LVMH gesprochen. Im Fokus des Interesses stünden Richemont, Kering und Hermes./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 16:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:11
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
