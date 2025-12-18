DAX 24.200 +1,0%ESt50 5.742 +1,1%MSCI World 4.382 +0,0%Top 10 Crypto 11,42 +2,2%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 74.952 +2,8%Euro 1,1714 -0,1%Öl 59,68 -0,1%Gold 4.326 -0,2%
Hermès (Hermes International) Aktie

2.140,00 EUR +6,00 EUR +0,28 %
STU
2.144,00 EUR +28,00 EUR +1,32 %
PAR
Marktkap. 221,84 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

JP Morgan Chase & Co.

Hermès (Hermes International) Neutral

08:01 Uhr
Hermès (Hermes International)
2.140,00 EUR 6,00 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor den am 12. Februar erwarteten Jahreszahlen von 2400 auf 2350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf Basis aktueller Branchenzahlen, Währungskursentwicklungen und Gesprächen mit dem Management des Luxusgüterherstellers. Sie rechnet mit einem "guten vierten Quartal"./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.350,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.125,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.140,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,81%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.407,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:01 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Hermès (Hermes International)-Aktie
wikifolio Wochenschwerpunkt - Schaufelverkäufer der Konsumfestspiele
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 5 Jahren verdient
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
GlobeNewswire Hermès International: Availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 28th February 2025
GlobeNewswire Hermès International: Release on compensation of Executive Chairmen as of 19 February 2025
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st January 2025
GlobeNewswire Hermès International: 2024 Full-Year Results
