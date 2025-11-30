Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 220,16 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hermes von 2420 auf 2400 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäische Luxusbranche stehe in den Startlöchern für mehr Wachstumsdynamik 2026, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick. Dabei sei die Abweichung in der währungsbereinigten Wachstumsprognose für den schwächsten und den besten deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Cochrane hält eine Neubewertung für möglich, bevor im Jahresverlauf die Gewinnerwartungen am Markt anziehen. LVMH und Burberry bleiben seine Favoriten, zu denen sich nun auch Richemont gesellen./ag/mne/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2.400,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2.102,00 €
|Abst. Kursziel*:
14,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2.133,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,52%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.412,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|09:46
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|09:46
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|09:46
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.