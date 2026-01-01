Solana: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Investment im Check

Investoren, die vor Jahren in Solana investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Solana notierte am 14.01.2025 bei 187,71 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,5327 Solana. Die gehaltenen Solana wären gestern 78,20 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 146,79 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21,80 Prozent verkleinert.

Bei 105,50 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 18.01.2025 erreicht und liegt bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net