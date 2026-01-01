DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 -2,1%Nas23.638 +0,7%Bitcoin82.474 -1,0%Euro1,1618 -0,2%Öl63,78 -2,5%Gold4.620 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- US-Börsen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger
Solana: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht Solana: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investment im Check

Solana: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

15.01.26 19:43 Uhr
Solana: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

Investoren, die vor Jahren in Solana investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
141,4134 USD -5,3770 USD -3,66%
Charts|News

Solana notierte am 14.01.2025 bei 187,71 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,5327 Solana. Die gehaltenen Solana wären gestern 78,20 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 146,79 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21,80 Prozent verkleinert.

Bei 105,50 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 18.01.2025 erreicht und liegt bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Sova / Shutterstock.com