USD Coin: Hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren rentiert?

Entwicklung unter der Lupe

Bei einem frühen Einstieg in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein USD Coin 1,000 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 9.999,70 USD Coin. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 0,9999 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.998,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,01 Prozent verringert.

Bei 0,9992 USD erreichte USDC am 03.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 19.01.2025 bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net