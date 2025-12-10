Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 222,15 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2400 Euro auf "Neutral" belassen. Nach ihrem jüngsten Ausblick auf 2026 kommentierte Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend nun das bisherige Weihnachtsgeschäft der europäischen Luxuswarenbranche. Wachstumsdynamik und Markentrends entsprächen den Signalen aus der Berichtssaison. Schmuckmarken, mit Ausnahme von Tiffany, zeigten solide Outperformance - gerade Cartier. Bei Mode und Lederwaren seien die Trends von Ferragamo, Marken der Zegna Group, Moncler und Miu Miu solide. Gucci, Burberry, YSL und Loewe seien weniger gefragt./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.400,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.123,00 €
|Abst. Kursziel*:
13,05%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.115,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,48%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.412,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:01
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|08:01
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG