Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht -- EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen? Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Hermès (Hermes International) Aktie

2.115,00 EUR -19,00 EUR -0,89 %
STU
1.971,27 CHF -21,19 CHF -1,06 %
BRX
Marktkap. 222,15 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

JP Morgan Chase & Co.

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2400 Euro auf "Neutral" belassen. Nach ihrem jüngsten Ausblick auf 2026 kommentierte Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend nun das bisherige Weihnachtsgeschäft der europäischen Luxuswarenbranche. Wachstumsdynamik und Markentrends entsprächen den Signalen aus der Berichtssaison. Schmuckmarken, mit Ausnahme von Tiffany, zeigten solide Outperformance - gerade Cartier. Bei Mode und Lederwaren seien die Trends von Ferragamo, Marken der Zegna Group, Moncler und Miu Miu solide. Gucci, Burberry, YSL und Loewe seien weniger gefragt./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.400,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.123,00 €		 Abst. Kursziel*:
13,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.115,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,48%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.412,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:01 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
mehr Analysen

