Hermès (Hermes International) Aktie

2.109,00 EUR -10,00 EUR -0,47 %
STU
1.965,74 CHF -5,58 CHF -0,28 %
BRX
Marktkap. 225,5 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker


WKN 886670

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker


ISIN FR0000052292

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker


Symbol HESAF

JP Morgan Chase & Co.

Hermès (Hermes International) Neutral

09:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
2.109,00 EUR -10,00 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Luxusgüterkonzerns Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.400,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.105,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,01%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.109,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,80%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.415,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

