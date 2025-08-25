Positive Signale

Die Aktien von Swatch haben am Mittwoch kräftig angezogen.

Nach einem Sprung bis auf 151 Franken stand via SIX zuletzt noch ein Plus von 4,4 Prozent auf 147,55 Franken zu Buche. Mehrere Händler verwiesen auf beruhigende Aussagen in einer Telefonkonferenz zum US-Geschäft. Der Uhrenkonzern habe versichert, dass der Markt sich stark entwickle und die Zölle zu managen seien. Eine offizielle Medienmitteilung von Swatch oder Präsentationsmaterial gab es nicht.

Im Kielwasser von Swatch gewannen die Aktien des Luxusgüterherstellers Richemont an der SMI-Spitze 3 Prozent. Die Titel der französischen Konkurrenten LVMH und Hermès belegten mit Kursaufschlägen von 3,2 beziehungsweise 2,2 Prozent die vorderen Plätze im EuroStoxx 50, während Kering um 2,4 Prozent stiegen. An der Londoner Börse legten Burberry um 2,9 Prozent zu.

In Frankfurt ging es für die Titel des Sportwarenherstellers PUMA um 2,9 Prozent hoch, während die des heimischen Rivalen adidas nur 0,6 Prozent gewannen. PUMA war schon zu Wochenbeginn von Berichten über einen möglichen Ausstieg der Pinault-Familie, die 29 Prozent am Unternehmen hält, beflügelt worden. Nach dem Rücksetzer am Dienstag notieren die Aktien trotz des aktuellen Anstiegs noch unter ihrem Hoch vom Montag.

