TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Marktkap. 254,49 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
JP Morgan Chase & Co.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

09:06 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
517,80 EUR -4,10 EUR -0,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH mit einem Kursziel von 525 Euro auf "Neutral" belassen. Chiara Battistini überarbeitete mit Blick auf die anstehenden Zahlen für das dritte Quartal ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern. Angesichts der anhaltenden Volatilität sowie fehlender klarer Signale für eine positive Trendwende sei es noch zu früh für eine positivere Einschätzung der Branche, schrieb sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
525,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
517,70 €		 Abst. Kursziel*:
1,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
517,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,39%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
533,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

09:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
21.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
21.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
