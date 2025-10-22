Medienbericht

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH prüft einem Agenturbericht zufolge mit Unterstützung der Investmentbank Evercore einen möglichen Verkauf seiner 50-prozentigen Beteiligung an Fenty Beauty.

Wie Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, könnte Fenty Beauty, das LVMH gemeinsam mit der Sängerin Rihanna hält, mit 1 bis 2 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

LVMH und Evercore lehnten auf Anfrage von Reuters eine Stellungnahme ab, während Fenty Beauty und Vertreter von Rihanna nicht unmittelbar auf Bitten um Stellungnahmen reagierten.

Im EURONEXT-Handel gewinnt die LVMH-AKtie zeitweise 1,39 Prozent auf 619,40 Euro.

DOW JONES