Gerüchte um Fenty Beauty: LVMH erwägt angeblich Verkauf der Anteile - Aktie höher
Der französische Luxusgüterkonzern LVMH prüft einem Agenturbericht zufolge mit Unterstützung der Investmentbank Evercore einen möglichen Verkauf seiner 50-prozentigen Beteiligung an Fenty Beauty.
Werte in diesem Artikel
Wie Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, könnte Fenty Beauty, das LVMH gemeinsam mit der Sängerin Rihanna hält, mit 1 bis 2 Milliarden US-Dollar bewertet werden.
LVMH und Evercore lehnten auf Anfrage von Reuters eine Stellungnahme ab, während Fenty Beauty und Vertreter von Rihanna nicht unmittelbar auf Bitten um Stellungnahmen reagierten.
Im EURONEXT-Handel gewinnt die LVMH-AKtie zeitweise 1,39 Prozent auf 619,40 Euro.
DJG/DJN/brb/kla
DOW JONES
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|16.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|16.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2015
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.2015
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.2014
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.2009
|LVMH verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.2009
|LVMH reduzieren
|Independent Research GmbH
