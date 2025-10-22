DAX24.296 -0,1%Est505.677 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -4,6%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.003 -0,7%Euro1,1589 -0,1%Öl62,49 +1,4%Gold4.039 -2,1%
DAX schwächelt -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Medienbericht

Gerüchte um Fenty Beauty: LVMH erwägt angeblich Verkauf der Anteile - Aktie höher

22.10.25 12:35 Uhr
LVMH-Aktie freundlich: LVMH prüft wohl Ausstieg bei Fenty Beauty | finanzen.net

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH prüft einem Agenturbericht zufolge mit Unterstützung der Investmentbank Evercore einen möglichen Verkauf seiner 50-prozentigen Beteiligung an Fenty Beauty.

Aktien
Evercore Partners Inc (A)
272,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
620,20 EUR 5,80 EUR 0,94%
Wie Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, könnte Fenty Beauty, das LVMH gemeinsam mit der Sängerin Rihanna hält, mit 1 bis 2 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

LVMH und Evercore lehnten auf Anfrage von Reuters eine Stellungnahme ab, während Fenty Beauty und Vertreter von Rihanna nicht unmittelbar auf Bitten um Stellungnahmen reagierten.

Im EURONEXT-Handel gewinnt die LVMH-AKtie zeitweise 1,39 Prozent auf 619,40 Euro.

DJG/DJN/brb/kla

DOW JONES

