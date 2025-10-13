RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Das Geschäft mit Mode- und Lederwaren schnitt besser ab als befürchtet, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem seien die Resultate des französischen Luxusgütekonzerns ein Schritt in die richtige Richtung./rob/la/jha/

