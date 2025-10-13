DAX 24.237 -0,6%ESt50 5.552 -0,3%MSCI World 4.295 +0,2%Top 10 Crypto 15,37 -3,7%Nas 22.660 -0,2%Bitcoin 97.095 -2,5%Euro 1,1607 +0,3%Öl 62,61 -1,2%Gold 4.146 +0,9%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

580,00 EUR +43,30 EUR +8,07 %
STU
528,60 EUR -14,10 EUR -2,60 %
GVIE
Marktkap. 270,86 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

19:26 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
580,00 EUR 43,30 EUR 8,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Das Geschäft mit Mode- und Lederwaren schnitt besser ab als befürchtet, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem seien die Resultate des französischen Luxusgütekonzerns ein Schritt in die richtige Richtung./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

19:26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral UBS AG
26.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
26.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

dpa-afx Preisvorgaben im Fokus Aktien von Kering, LVMH und Richemont tiefer: Geldstrafen gegen Gucci, Chloé und Loewe Aktien von Kering, LVMH und Richemont tiefer: Geldstrafen gegen Gucci, Chloé und Loewe
dpa-afx Luxuskonzern LVMH fasst nach Schwäche im ersten Halbjahr wieder Tritt
finanzen.net Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: Das macht der CAC 40 am Dienstagnachmittag
finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 am Mittag in der Verlustzone
finanzen.net Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: CAC 40 schwächelt
finanzen.net CAC 40 aktuell: So steht der CAC 40 aktuell
Financial Times LVMH returns to growth as Chinese market stabilises
Business Times LVMH bets on South Korea to spur growth on US, China uncertainty
Benzinga Luxury Labels Lose Their Luster Amid Changing Vibes, Gucci Sales Plunge 25% and LVMH Disappoints
MotleyFool Why LVMH Stock Was Sliding Today
Business Times LVMH in talks to offload fashion label Marc Jacobs: sources
Financial Times LVMH exploring sale of Marc Jacobs brand
MotleyFool Why LVMH Rallied Today
EN, Japan Today First half net profit plunges 22% at French luxury group LVMH
