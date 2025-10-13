DAX 24.388 +0,6%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.276 -0,2%Top 10 Crypto 15,30 -4,1%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.838 -2,8%Euro 1,1569 +0,0%Öl 62,85 -0,9%Gold 4.107 -0,1%
Rio Tinto Aktie

57,34 EUR -1,67 EUR -2,83 %
STU
53,64 CHF -1,07 CHF -1,96 %
BRX
Marktkap. 93,32 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

08:56 Uhr
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
57,34 EUR -1,67 EUR -2,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Bergbaukonzerns für das dritte Quartal und die leicht angepasste Prognose für Bauxit dürften kaum Einfluss auf die Markterwartungen haben, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
50,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
50,82 £		 Abst. Kursziel*:
-1,61%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,62 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

