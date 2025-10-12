DAX 24.173 -0,9%ESt50 5.525 -0,8%MSCI World 4.276 -0,2%Top 10 Crypto 15,41 -3,4%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.258 -3,4%Euro 1,1557 -0,1%Öl 62,21 -1,9%Gold 4.129 +0,5%
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RBC Capital Markets beurteilt GEA-Aktie mit Sector Perform
Porsche vz. Aktie

Marktkap. 36,85 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
Symbol DRPRF

Deutsche Bank AG

Porsche vz Buy

12:01 Uhr
Porsche vz Buy
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,97 EUR -0,21 EUR -0,51%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Hohe Kosten für die strategische Neuausrichtung dürften die Resultate erheblich belastet haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus sehe sich der Sportwagenbauer unter anderem einem Inflationsdruck durch hohe Materialkosten ausgesetzt./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Buy

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,66 €		 Abst. Kursziel*:
22,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,04%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

10.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

