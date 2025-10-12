Porsche vz. Aktie
Marktkap. 36,85 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Hohe Kosten für die strategische Neuausrichtung dürften die Resultate erheblich belastet haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus sehe sich der Sportwagenbauer unter anderem einem Inflationsdruck durch hohe Materialkosten ausgesetzt./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Buy
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,66 €
|Abst. Kursziel*:
22,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,04%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
