Aktien von LVMH und Kering profitieren deutlich von Hochstufung
Eine Hochstufung durch Morgan Stanley hat die laufende Erholung von LVMH und Kering angetrieben.
Werte in diesem Artikel
Das US-Haus hatte beide Aktie auf "Overweight" angehoben. LVMH gewannen gewannen am Dienstag an der EURONEXT Paris zuletzt 3,26 Prozent auf 558,00 Euro, Kering legten um 6,84 Prozent zu auf 312,40 Euro.
Bei Kering setzte sich damit die starke Erholung seit den Jahrestiefs im April fort. Die Aktie hat sich seitdem nahezu verdoppelt. Nicht ganz so stark, aber ebenfalls deutlich ist die Entwicklung bei LVMH. Hier ging es seit den Jahrestiefs Ende Juni um 25 Prozent nach oben.
Noch sei es zu früh, um voll auf Luxus zu setzen, da die aktuelle "Katerphase" wohl bis 2026 anhalten werde, hieß es in der Branchenstudie von Morgan Stanley. Branchenkenner schätzten die mittelfristigen Aussichten für den Sektor aber so positiv ein, wie seit zwei bis drei Jahren nicht mehr.
Ausnahmen waren Hermes, die unter einer Abstufung durch Morgan Stanley auf "Equal-Weight" litten und um ein Prozent fielen.
/mf/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hermès (Hermes International)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hermès (Hermes International)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Hermès (Hermes International) News
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|26.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|25.07.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2015
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.2015
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.2014
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.2009
|LVMH verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.2009
|LVMH reduzieren
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen