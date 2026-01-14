DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,32 -1,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.758 -2,2%Euro1,1665 +0,1%Öl64,01 -0,3%Gold4.715 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX erneut mit Verlusten erwartet - unter der 25.000er-Marke Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX erneut mit Verlusten erwartet - unter der 25.000er-Marke
Henkel-Aktie: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings bestätigt Henkel-Aktie: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAVOS/Experte: Firmen investieren zu wenig in Ausbau der IT

20.01.26 06:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Publicis S.A.
85,22 EUR 0,44 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DAVOS (dpa-AFX) - Viele Unternehmen investieren nach Ansicht eines Technologieexperten zu wenig Geld in den Ausbau ihrer IT-Systeme. "Oft gehen 80 Prozent der Mittel in die größten Komponenten der Infrastruktur, nur 20 Prozent in Innovation", sagte der Chef des Beratungsunternehmens Publicis Sapient, Nigel Vaz, am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos der Deutschen Presse-Agentur. Besonders betroffen seien Banken mit Mainframes - leistungsstarken Computern für große Datenmengen - sowie Firmen mit veralteten ERP-Systemen, die zentrale Geschäftsprozesse steuern.

Wer­bung

Diese sogenannten technischen Schulden ("Tech Debt") erschwerten den Zugriff auf Daten und die Integration moderner Technologien, kritisierte Vaz. Neue Werkzeuge wie Künstliche Intelligenz (KI) könnten das Problem nicht grundlegend lösen. "Wenn man die Kernsysteme nicht modernisiert, redet man mit KI nur etwas schön."

Problem: Alte Codes übersetzen

Insbesondere in Branchen wie Banken, Gesundheitswesen und Einzelhandel sei der Umgang mit Legacy-Systemen komplex. Viele Codes, etwa in Cobalt, umfassten Millionen Zeilen und seien nur schwer von neuen Entwicklern zu verstehen. Sapient setze auf eine Plattform namens "Slingshot" (Schleuder), um alte Software in moderne Sprachen wie Java oder React zu übertragen. Dadurch ließen sich Migrationszeiten erheblich verkürzen: "Ein ursprünglich zehn Jahre geplantes Projekt konnte mit Hilfe von KI in weniger als drei Jahren realisiert werden", sagte Vaz.

Fachkräftemangel: Wer kann noch Cobalt?

Neben technischen Fragen seien auch Kosten und Fachkräftemangel zentrale Herausforderungen. "Nur wenige junge Entwickler lernen noch Cobalt, daher müssen Unternehmen erfahrene Teams teuer halten", erklärte der Experte. Gleichzeitig könnten die Einsparungen durch Modernisierung die Investitionen teilweise finanzieren.

Wer­bung

Unternehmen stehen demnach unter doppeltem Druck von engen Budgets und hohem Innovationsbedarf. Insbesondere in der deutschen Banken- und Handelsbranche sei die Notwendigkeit zur Modernisierung groß.

Die Nutzung von KI werde zudem durch fragmentierte Datenbestände und unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen erschwert, sagte Vaz. "KI ist nur so gut wie die zugrunde liegenden Daten. Regulierung, Skills und Datenmanagement müssen aufeinander abgestimmt sein."/bvi/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Publicis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Publicis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Publicis S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Publicis S.A.

DatumRatingAnalyst
22.07.2022Publicis OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.02.2022Publicis BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.02.2022Publicis NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2022Publicis BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.07.2021Publicis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.07.2022Publicis OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.02.2022Publicis BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2022Publicis BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.07.2021Publicis BuyUBS AG
23.07.2021Publicis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.02.2022Publicis NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.07.2021Publicis NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.07.2021Publicis NeutralCredit Suisse Group
16.04.2021Publicis NeutralCredit Suisse Group
08.01.2021Publicis NeutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
29.07.2013Publicis Groupe verkaufenCitigroup Corp.
10.12.2012Publicis Groupe sellDeutsche Bank AG
13.09.2007Publicis sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Publicis S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen