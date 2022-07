NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Publicis von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 70 Euro angehoben. Bewertet würden die Papiere des Werbe- und Medienkonzerns für eine schwere Rezession, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das verbesserte Wachstum werde indes vernachlässigt. Kerven sieht auf mittlere Sicht eine gute Einstiegschance./ag/gl