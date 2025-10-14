DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,40 -3,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.754 -1,9%Euro1,1608 ±-0,0%Öl62,28 -1,8%Gold4.155 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Renditekiller bei ETFs vermeiden - Experten verraten die besten Tipps Renditekiller bei ETFs vermeiden - Experten verraten die besten Tipps
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short auf DAX, Hebel 5 (PJ27EQ) Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short auf DAX, Hebel 5 (PJ27EQ)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 530 Euro - 'Hold'

14.10.25 23:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
584,40 EUR 45,70 EUR 8,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 470 auf 530 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kursgewinne der Hinterlegungsscheine in den USA seien ein gutes Zeichen dafür, was im europäischen Handel passieren könnte, schrieb James Grzinic am Dienstag nach den jüngsten Quartalszahlen des französischen Luxuskonzerns. Er hob seine Schätzungen aufgrund der leichten Verbesserungen im Geschäft mit Mode & Lederwaren an./ajx/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET

Ausgewählte Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

DatumRatingAnalyst
14.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyDeutsche Bank AG
29.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralUBS AG
26.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformBernstein Research
26.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformBernstein Research
26.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralUBS AG
04.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HaltenDZ BANK
25.07.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
29.01.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformCredit Suisse Group
26.02.2014LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufenCredit Suisse Group
04.08.2009LVMH verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.07.2009LVMH reduzierenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen