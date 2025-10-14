ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 530 Euro - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 470 auf 530 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kursgewinne der Hinterlegungsscheine in den USA seien ein gutes Zeichen dafür, was im europäischen Handel passieren könnte, schrieb James Grzinic am Dienstag nach den jüngsten Quartalszahlen des französischen Luxuskonzerns. Er hob seine Schätzungen aufgrund der leichten Verbesserungen im Geschäft mit Mode & Lederwaren an./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET
