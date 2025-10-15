Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusZollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Boeing: EU genehmigt Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen. Rekordeinnahmen sorgen bei Citigroup für Gewinnanstieg. China kämpft 'Zollkrieg' mit USA bis zum Ende. European Lithium verkauft Critical Metals-Beteiligung. US-Deal könnte Trendwende für Novo Nordisk bringen. JPMorgan mit Gewinnsprung. Goldman Sachs steigert Gewinn dank Rekordeinnahmen.
