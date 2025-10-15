Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusHoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX fällt an Nulllinie -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
ASML verzeichnet dank Boom bei KI-Ausgaben starke Auftragseingänge. LVMH wächst leicht - Analystenprognosen übertroffen. Bank of America mit Gewinnsprung. Stellantis investiert Milliarden in US-Produktion. E.ON zapft erstmals australischen Finanzmarkt an. European Lithium-Aktie setzt Rally fort. VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs.
