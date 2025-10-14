DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.284 ±-0,0%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.605 -0,4%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1606 +0,3%Öl62,21 -1,9%Gold4.133 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 European Lithium A2AR9A BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant
Domino’s Pizza liefert ab: Starkes Umsatzwachstum trotz sinkendem Gewinn Domino’s Pizza liefert ab: Starkes Umsatzwachstum trotz sinkendem Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Luxuskonzern LVMH fasst nach Schwäche im ersten Halbjahr wieder Tritt

14.10.25 18:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
573,40 EUR 34,70 EUR 6,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS (dpa-AFX) - Der Luxuskonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) hat im dritten Quartal nach einem schwachen ersten Halbjahr wieder Tritt gefasst. Der Umsatz legte organisch um ein Prozent zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte. Experten hatten auf Basis konstanter Geschäfte und Währungen im Schnitt einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet.

Wer­bung

Das Geschäft der umsatzstärksten Mode- und Ledersparte ging dabei im dritten Quartal nicht so stark zurück wie von Experten befürchtet. Alle anderen Sparten verzeichneten Zuwächse. In New York legten LVMH-Hinterlegungsscheine in der Folge um mehr als zwei Prozent zu.

Für die ersten neun Monate ergibt sich nach dem schwachen ersten Halbjahr im Zuge einer schwächeren Nachfrage insgesamt aber ein organischer Umsatzrückgang um zwei Prozent auf rund 58,1 Milliarden Euro. Angesichts ungünstiger Wechselkurse lag der Rückgang insgesamt sogar bei vier Prozent./jha/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

DatumRatingAnalyst
09.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyDeutsche Bank AG
29.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralUBS AG
26.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformBernstein Research
26.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformBernstein Research
26.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralUBS AG
04.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HaltenDZ BANK
25.07.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
29.01.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformCredit Suisse Group
26.02.2014LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufenCredit Suisse Group
04.08.2009LVMH verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.07.2009LVMH reduzierenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen